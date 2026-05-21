Барцокас: За нас е важно да сме част от тази финална четворка

Старшия треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира предстоящата финална четворка в Гърция. Тимът от Пирея е в компанията на Фенербахче, Реал Мадрид и Валенсия. Именно в утрешния ден Александър Везенков и компания ще се изправят срещу турския тим в полуфинална среща. Наставникът коментира дали това, че мачовете ще бъдат в Атина е предимство.

„Никога не можеш знаеш. Всичко зависи от резултатите. Единствената разлика е че не трябва да пътуваш. Където и да сме феновете винаги ни подкрепят и са зад нас, няма значение дали играем в Белград, Абу Даби или Атина. За нас е важно да сме част от тази финална четворка. Всички които сме тук – треньори и играчи знаем колко важно е да си тук. Наистина оценяваме този момент, че сме тук. Разбира се трябва да направим още една стъпка, да спечелим лигата. Ще дадем всичко от себе си и нека видим какво ще се случи“, завърши той.

Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

„Би било страхотна ситуация и за двама ни, но основно за Олимпиакос. Този път имаме много мотивиран отбор. Имаме много талантлив отбор. Завършихме първи в лигата, с най-добрата атака. Имаме много играчи, които могат да ни поведат и знаят какво да направят, за да вдигнем трофея.

Старши треньорът беше попитан и за страхотния тим, който има Олимпиакос този сезон начело със суперзвездата Александър Везенков и колко е трудно е всички нови попълнения да се адаптират към тази философия.

Александър Везенков анализира съперниците във "Файнъл Фор"

„Това е нова ера в европейския баскетбол. Сезонът е много дълъг и ние трябва да изиграем 75 мача. Затова изглежда невъзможно да имаш 8,9 или 10 играча. В миналото 6-7 играча са можели да изиграят мача. Но сега 15 не са достатъчно, защото имаш много контузии, защото местните лиги стават все по-конкурентни с всеки изминал ден. Ръководството, треньорския щаб и играчите, като Костас посрещаме новите и гледам да се чувства добре и удобно в нашия клуб. Ние сме едно семейство и подкрепяме всеки член на него“.

