Реал Мадрид и Валенсия са готови за испанския полуфинал в Евролигата

Отборите на Реал Мадрид и Валенсия проведоха предпоследните си занимания преди полуфиналната среща от Евролигата, която ще ги изправи един срещу друг утре в “Телеком Център” в олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Екипът на Sportal.bg успя да улови част от моментите от тренировъчния процес на двата испански тима, които освен сериозен фокус върху сериозната част на заниманието, не пропуснаха и шегите помежду си.

Испанският сблъсък в гръцката столица е утре от 21:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо и да видите всичко по-интересно случващо се извън спортното съоръжение.