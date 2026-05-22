Емоциите в Атина преди мача на Везенков и Олимпиакос

Българският национал Александър Везенков и неговият клубен тим Олимпиакос излизат в полуфинален сблъсък с Фенербахче от Евролигата днес. Преди мача, който ще се изиграе в Т-Център в олимпийския комплекс ОАКА в Атина, екипът на Sportal.bg реши да провери какво е настроението из гръцката столица и да си поговори с фенове на “червено-белите”.

Разбира се, не беше много трудно да намерим привърженици на гръцкия гранд както из центъра на града, така и в близост до “Двореца на Мира и Приятелството” в Пирея.

Един от тези, които се отправиха към ОАКА, за да подкрепят Саша и компания говори пред нашата камера за голямата звезда на българския баскетбол и очакванията за финалите.

Как изглежда Атина преди старта на мачовете от Финалната четворка на Евролигата и какво мнение изразиха запалянковците за Везенков, вижте в нашето видео!