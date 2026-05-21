Фурние пред Sportal.bg: Странно ще е да видя залата червено-бяла, а не зелена

Една от звездите на Олимпиакос Еван Фурние говори пред Sportal.bg преди първия двубой от Финалната четворка на Евролигата на 22 май срещу Фенербахче.

"Чувствам се добре. Отпочинал съм. Готов съм", започна Фурние пред Sportal.bg. "Не зная дали ще повторя представянето от миналата година на полуфинала с Монако. Мачът сега ще е различен. Противникът е друг. Ще видим. Няма напрежение от факта, че сме в Атина, но без Панатинайкос.

Очаквам феновете ни утре да са себе си. Да вдигат много шум. Да са много. Да са изключително шумни и откачени, както е през цялата година.

Със сигурност ще е странно да видя залата червено-бяла утре, след като обикновено е зелена. Това, че съм тук, е малко странно, но това е част от събитието. Ситуацията е такава, каквато е.

Ключът към победата утре е да сме сплотени, да сме позитивни и да преследваме победата. Цифрите казват, че ние играем много добре офанзивно, а Фенербахче е най-постоянният отбор в защита. Но реалността ще е различна. За да спечелиш, трябва да има баланс. В атака ще сме добре, но и защитата ни ще е точно толкова успешна.

Технически имаме само още два мача. Така че 40 или 80 минути. Всички играем баскетбол поради тази причина. Като спортист искаш да изживееш тези моменти. Когато всичко е заложено и ако не спечелиш, си отиваш вкъщи. Всички трябва да приемем това предизвикателство. Усещам титлата от Евролигата като една следваща стъпка и шанс да спечеля нещо голямо и да го дам на клуба, който го заслужава", каза Фурние.