Двама основни играчи на Спърс са под въпрос за третия мач срещу Оклахома

Двама от основните играчи на Сан Антонио Спърс - Де'Арон Фокс и Дайлън Харпър, са под въпрос за третия мач от финала в Източната конференция на НБА срещу шампиона Оклахома Сити Тъндър, обявиха от тексаския клуб.

Плеймейкърът и участник в Мача на звездите Фокс получи контузия на десния глезен в серията срещу Минесота и все още не е играл в този финал, като до момента двата тима си размениха по една победа. Новобранецът Дайлън Харпър, който е отличен от началото на плейофите и на практика е заместник на Фокс, се контузи в сряда, като има мускулна травма.

В Оклахома Сити също има двама играчи, които са под въпрос, като това са Джейлън Уилямс и белгиецът Аджай Мичел.

Сан Антонио ще бъде домакин на следващите два мача от серията, които ще се играят тази нощ и в неделя.