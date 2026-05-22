Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двама основни играчи на Спърс са под въпрос за третия мач срещу Оклахома

Двама основни играчи на Спърс са под въпрос за третия мач срещу Оклахома

  • 22 май 2026 | 10:03
  • 344
  • 0
Двама основни играчи на Спърс са под въпрос за третия мач срещу Оклахома

Двама от основните играчи на Сан Антонио Спърс - Де'Арон Фокс и Дайлън Харпър, са под въпрос за третия мач от финала в Източната конференция на НБА срещу шампиона Оклахома Сити Тъндър, обявиха от тексаския клуб.

Плеймейкърът и участник в Мача на звездите Фокс получи контузия на десния глезен в серията срещу Минесота и все още не е играл в този финал, като до момента двата тима си размениха по една победа. Новобранецът Дайлън Харпър, който е отличен от началото на плейофите и на практика е заместник на Фокс, се контузи в сряда, като има мускулна травма.

В Оклахома Сити също има двама играчи, които са под въпрос, като това са Джейлън Уилямс и белгиецът Аджай Мичел.

Сан Антонио ще бъде домакин на следващите два мача от серията, които ще се играят тази нощ и в неделя.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кливланд без шанс в Ню Йорк: Никс са на половината път до финала

Кливланд без шанс в Ню Йорк: Никс са на половината път до финала

  • 22 май 2026 | 09:06
  • 1402
  • 0
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5233
  • 2
"Лос бланкос" срещу хита на сезона във втория полуфинал в Евролигата

"Лос бланкос" срещу хита на сезона във втория полуфинал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 06:45
  • 1228
  • 0
Реал Мадрид и Валенсия са готови за испанския полуфинал в Евролигата

Реал Мадрид и Валенсия са готови за испанския полуфинал в Евролигата

  • 21 май 2026 | 21:41
  • 1526
  • 0
Везенков и Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение преди мача с Фенербахче

Везенков и Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение преди мача с Фенербахче

  • 21 май 2026 | 20:43
  • 3033
  • 1
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 9890
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7204
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4081
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24414
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7642
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37044
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5233
  • 2