Предлагат стадион "Локомотив" в Пловдив да бъде кръстен на Христо Бонев

Сдружение на привърженици на Локомотив Пловдив имат предложение клубният стадион в парк "Лаута" да бъде кръстен на клубната легенда Христо Бонев. Темата е била коментирана по време на представянето на "Осмото тепе. Книга за Христо Бонев", чийто автор е Дончо Донев. Събитието се проведе в София във вторник вечерта. Желанието на феновете е ако не целият стадион, то поне централната трибуна на съоръжението да бъде наречена в чест на Зума.

Както е известно, тя в момента е в процес на изграждане, а целта е да бъде напълно готова до есента, за когато са планирани големи празненства по случай стогодишния юбилей на Локомотив Пловдив.

Христо Бонев е Футболист №1 на Пловдив за ХХ век. Той държи рекордите за най-много мачове и най-много голове в историята на "смърфовете". "Черно-бялата" общественост е категорична, че няма по-подходящо име за стадиона от това на великия полузащитник, носил клубната фланелка почти неизменно в периода 1963-1984 година. Това ще е великолепен подарък за Бонев, който на 3 февруари 2027 г. трябва да празнува 80-годишен юбилей.