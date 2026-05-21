Кейн: Надявам се да успеем да върнем трофея у дома, съставът ни е по-добър от всякога

  • 21 май 2026 | 12:56
Капитанът на английския национален отбор по футбол Хари Кейн вярва, че съставът на „трите лъва“ е по-добър от всякога и е готов да сложи край на 60-годишното си чакане за нов триумф на Световното първенство. 32-годишният нападател ще поведе страната си в Северна Америка с надеждата да стане първият англичанин, който вдига трофея, от Боби Мур през 1966-а. След като достигнаха два поредни финала на европейски първенства под ръководството на Гарет Саутгейт, островитяните се класираха за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико без никакви затруднения с новия си селекционер Томас Тухел.

„Мисля, че съставът ни е по-добър от всякога. Когато погледнете към стартовата единайсеторка и играчите на скамейката, ние сме един от фаворитите за спечелване на турнира. През последните няколко лагера под ръководството на Томас изграждаме отбора заедно. Мисля, че заложихме стандарта и сега очакваме да продължим това на Световното първенство следващия месец“, каза Хари Кейн пред Press Association по време на представянето на инициатива, в която феновете могат да спечелят златна отливка на неговите бутонки.

„Винаги има нещо специално, когато играеш на Световното първенство. Има специално чувство, особено когато спечелиш. Знаем колко много би означавал успех на Мондиала, не само за нас, но и за феновете и за страната. Това ни мотивира на игрището и се надявам да успеем да върнем трофея у дома за феновете“, добави англичанинът. Хари Кейн, който ще играе за трети път на световни финали, си поставя за цел да подобри рекорда на Гари Линекер от 10 гола на най-престижния форум. Той се нуждае от три попадения, за да задмине легендарния нападател на Барселона и Тотнъм.

„Гари беше невероятен нападател за Англия, а да отбележиш 10 гола на световни първенства е впечатляващо. Личните цели, разбира се, са мотивация за мен. Като нападател винаги искам да вкарвам, когато изляза на терена, а тези постижения винаги са хубаво нещо за преследване. Върховната мотивация обаче е да играя с момчетата и да печелим мачове. Ако вкарам тези голове, за да задмина рекорда на Гари, това означава, че помагам на отбора да печели, а това е перфектният сценарий“, завърши Кейн.

Томас Тухел ще обяви състава си за Мондиал 2026 утре, а Англия започва участието си на турнира на 17 юни срещу Хърватия, като останалите отбори в група „L“ са Гана и Панама.

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

