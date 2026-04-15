Защитник на Леверкузен за Англия: Ако бъда повикан, ще бъде страхотно

Защитникът на германския Байер Леверкузен, Джарел Куанса, си поставя за цел в оставащите двубои до края на сезона да получи повиквателна за националния отбор на Англия за предстоящото Световно първенство в Северна Америка през лятото. 23-годишният бранител се оттегли от лагера на „Трите лъва“ за приятелските мачове в края на март и беше заменен от Бен Уайт, но в Бундеслигата се радва на силни представяния до момента. Ако успее да завърши кампанията силно, то има голяма вероятност Томас Тухел да се възползва от услугите му в състава си на Мондиал 2026, който започва през юни.

„Ако бъда повикан, чувството би било страхотно. Това не се случва често, а в кариерата си всеки има ограничени възможности. Да играеш на Световно първенство на такава млада възраст би било много добре, а дори просто да бъдеш там и да опитваш да помагаш на страната си да спечели е може би най-големият трофей във футбола“, заяви Куанса пред „Скай Спортс“.

„Би било страхотна привилегия, но не мога да убедя никого с думи - единствено мога да го направя на игрището и това смятам да сторя. Ще опитам да атакувам тези последни мачове с Леверкузен и ако стана част от състава, ще съм щастлив да дам всичко за страната си. Ако не, ще продължа да работя, така стоят нещата“, добави англичанинът. Байер Леверкузен заема петото място в германската Бундеслига с 52 точки, на 14 зад лидера Байерн Мюнхен, при оставащи пет кръга.

Снимки: Gettyimages