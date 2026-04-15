Английските фенове възмутени от поредната измама по време на Световното първенство

Английските футболни привърженици разкритикуваха „още една измама на това Световно първенство“, след като се появиха съобщения , че цените на билетите за влака до стадиона в Ню Джърси, където ще се проведат мачът от груповата фаза на Панама и финалът, ще се увеличат драстично. Сайтът The Athletic съобщи, че има очаквания компанията NJ Transit да увеличи цената на двупосочния билет от гара Пен в Ню Йорк до стадион „MetLife" в Ийст Ръдърфорд (Ню Джърси) до над 100 долара от обичайната актуална стойност, която е под 13 долара.

Организацията „Фрий Лайънс“, както и представителството на „Football Supporters' Association“ – организация, предоставяща помощ на фенове на английския национален отбор при гостуванията, публикува позиция на страницата си в социалната мрежа Х в отговор на информацията: „Първоначално ни беше казано, че цените ще останат стандартни, но тази потенциална новина не е изненада. Още един ден, още една измама на това Световно първенство. Какво, за бога, става?“. Самата компания NJ Transit не беше на разположение да коментира евентуалната новина. Отношение обаче взе сенаторът от Ню Йорк Чък Шумър, също срещу високите цени и писа в Х: „ФИФА ще спечели близо 11 милиарда долара от Световното първенство това лято, но пътуващите до работа и жителите на Ню Йорк, които нямат нищо общо с футбола, ще платят сметката.

Най-малкото, което ФИФА може да направи, е да гарантира, че жителите на Ню Йорк могат да ходят на стадиона без да бъдат „промушвани“ през турникета. Аз лично настоявам ФИФА да се заеме и да покрие транспортните разходи за градовете и щатите-домакини. Пътуващите до работа и жителите на Ню Йорк не трябва да субсидират Световното първенство с 11 милиарда долара, които те не са планирали като разходи". Съобщеното евентуално увеличение на билетите по пътя за стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси е следствие от потвърждението на властите в Бостън за намерението им да увеличат четирикратно цените на двупосочните билети от центъра на града до стадион „Жилет“ във Фоксбъро на 80 долара. Англия играе втория си мач от груповата фаза срещу Гана там, докато първите два мача на Шотландия също ще се състоят на този стадион.

При това положение картината сериозно контрастира срещу организацията в Германия. На последното Европейско първенство през 2024-а година германците дори направиха отстъпки за фенове с билети за мачовете. Но в Северна Америка и най-вече в САЩ, дискусиите не спират, след като от решението на ФИФА да приеме динамична ценова стратегия за продажбата на билети и някои от тях да ги „върже“ с продажбата на паркоместа.