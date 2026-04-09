Англия ще играе с Нова Зеландия и Коста Рика преди Мондиал 2026

  • 9 апр 2026 | 20:12
Националният отбор на Англия ще играе приятелски мачове с тимовете на Нова Зеландия и Коста Рика в Тампа и Орландо, като това ще са последните проверки преди старта на Световното първенство, обявиха от федерацията, цитирана от Ройтерс. Тимът на Нова Зеландия, който ще играе на световни финали за пръв път от 2010, ще срещне Англия на 6 юни, преди селекцията на Томас Тухел да се изправи и срещу Коста Рика четири дни по-късно. "И двата мача ще бъдат ключова част от подготвителния лагер на Англия в Южна Флорида, преди тимът да се премести на базата си в Канзас Сити, Мисури, по време на турнира", написаха от футболната асоциация. Англия, който достигна до четвъртфиналите в предишните турнири, започна участието си на Мондиала срещу тима на Хърватия на 17 юни в мач от Група "L".

Донарума през сълзи: Не съм поискал и едно евро...

Де Йонг вече тренира с Барселона, може да попадне в групата за дербито с Еспаньол

Планът на Милан, с който да отмъкне Леон Горетцка

От Ливърпул вече са набелязали заместник на Салах от Германия

Пау Кубарси призна вината си за червения картон

Луис Суарес иска да се завърне в националния отбор за Мондиала

Левски 0:0 Арда, червен картон за Лъчезар Котев

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Победа за Везенков и компания в супершоуто с Апоел в София

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Остава малко до началото на Лига Европа

