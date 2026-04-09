Англия ще играе с Нова Зеландия и Коста Рика преди Мондиал 2026

Националният отбор на Англия ще играе приятелски мачове с тимовете на Нова Зеландия и Коста Рика в Тампа и Орландо, като това ще са последните проверки преди старта на Световното първенство, обявиха от федерацията, цитирана от Ройтерс. Тимът на Нова Зеландия, който ще играе на световни финали за пръв път от 2010, ще срещне Англия на 6 юни, преди селекцията на Томас Тухел да се изправи и срещу Коста Рика четири дни по-късно. "И двата мача ще бъдат ключова част от подготвителния лагер на Англия в Южна Флорида, преди тимът да се премести на базата си в Канзас Сити, Мисури, по време на турнира", написаха от футболната асоциация. Англия, който достигна до четвъртфиналите в предишните турнири, започна участието си на Мондиала срещу тима на Хърватия на 17 юни в мач от Група "L".