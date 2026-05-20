Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски ще наруши традицията с екипите в последния мач

Левски ще наруши традицията с екипите в последния мач

  • 20 май 2026 | 10:27
  • 1315
  • 1

Левски няма да спази традицията от последните години и в последния мач от сезона ще играе с екипите от този, а не с тези за следващия. В предишните три кампании сините неизменно представяха на феновете фланелките, с които отборът ще бъде облечен през идния сезон. Това обаче няма да се случи сега.

Левски пусна в продажба билетите за гостуването на ЦСКА 1948
Левски пусна в продажба билетите за гостуването на ЦСКА 1948

Левски ще изиграе последния си мач с настоящата екипировка на германския гигант Адидас в понеделник от 20:30 часа срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Новата фланелка пък ще бъде промотирана на по-късен етап, като сините отново ще бъдат обличани от световния колос в спортните стоки. През последните години клубът отчете солиден приход от продажбата на артикули на марката.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

  • 20 май 2026 | 10:51
  • 614
  • 2
Легенда на Спартак (Варна) празнува рожден ден днес

Легенда на Спартак (Варна) празнува рожден ден днес

  • 20 май 2026 | 10:43
  • 684
  • 1
От ЦСКА: Всички заедно като един, напред към Купата, армейци!

От ЦСКА: Всички заедно като един, напред към Купата, армейци!

  • 20 май 2026 | 10:14
  • 537
  • 4
Списъкът с участници в "Мача на Надеждата" се увеличи с още трима футболисти

Списъкът с участници в "Мача на Надеждата" се увеличи с още трима футболисти

  • 20 май 2026 | 10:08
  • 2175
  • 1
Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

  • 20 май 2026 | 09:46
  • 3019
  • 29
От Локомотив (Пловдив): Битка от първата минута до последния съдийски сигнал!

От Локомотив (Пловдив): Битка от първата минута до последния съдийски сигнал!

  • 20 май 2026 | 09:29
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 16309
  • 115
Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 59282
  • 218
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 5450
  • 13
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 8460
  • 1
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 16797
  • 18
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 39404
  • 12