Левски ще наруши традицията с екипите в последния мач

Левски няма да спази традицията от последните години и в последния мач от сезона ще играе с екипите от този, а не с тези за следващия. В предишните три кампании сините неизменно представяха на феновете фланелките, с които отборът ще бъде облечен през идния сезон. Това обаче няма да се случи сега.

Левски ще изиграе последния си мач с настоящата екипировка на германския гигант Адидас в понеделник от 20:30 часа срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Новата фланелка пък ще бъде промотирана на по-късен етап, като сините отново ще бъдат обличани от световния колос в спортните стоки. През последните години клубът отчете солиден приход от продажбата на артикули на марката.