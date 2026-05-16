  Има споразумение: Чаби Алонсо се завръща в Премиър лийг начело на Челси

Има споразумение: Чаби Алонсо се завръща в Премиър лийг начело на Челси

  • 16 май 2026 | 20:40
Чаби Алонсо ще бъде новият мениджър на Челси, след като двете страни са постигнали споразумение за четиригодишен договор, съобщават редица авторитетни източници из Европа. Той е очакван в Лондон за подписване на своя контракт през следващите дни.

Младият специалист ще поеме “сините” след края на настоящия сезон, като в оставащите им два мача те ще бъдат водени от временния мениджър Калъм Макфарлън. Както е известно, Челси вече уволни двама наставници през този сезон: Енцо Мареска на Нова година и Лиъм Росиниър през април. Много е вероятно лондончани да не успеят да се класират за евротурнирите през следващия сезон, тъй като два кръга преди края на сезона са чак девети в Премиър лийг. По-рано днес пък те отстъпиха на Манчестър Сити с 0:1 във финала за ФА Къп.

От друга страна, Алонсо издържа само един полусезон начело на Реал Мадрид, откъдето беше уволнен през януари след загубения финал за Суперкупата на Испания от Барселона. В предишния си клуб Байер (Леверкузен) обаче испанецът постигна исторически дубъл от титлата в Бундеслигата и Купата на Германия през сезон 2023/24, последван от триумф със Суперкупата на Германия.

Бившият халф вече има един прекаран период в Премиър лийг, но като футболист с екипа на Ливърпул в периода 2004 - 2009 година. Затова той беше свързван именно с мениджърския пост на “Анфийлд”, но оттам решиха да задържат Арне Слот и за следващата кампания.

