Калъм Макфарлън ще остане в щаба на Чаби Алонсо

Временният наставник на Челси Калъм Макфарлън ще остане в щаба на новия мениджър на „сините“ Чаби Алонсо, съобщава „Скай Спортс“.

Испанският спец Алонсо беше назначен на треньорския пост на лондончани в неделя след загубения от "сините" финал в турнира за Купата на английската Футболна асоциация, като Макфарлън ще бъде начело на тима в двата оставащи мача от Висшата лига срещу Тотнъм и Съндърланд. През този сезон 40-годишният англичанин застана на кормилото на Челси на два пъти - веднъж след уволнението на Енцо Мареска през януари и отново през април, когато Лиъм Росиниър напусна клуба.

Попитан относно бъдещето си преди мача на Челси срещу Тотнъм, Макфарлън отговори: „Не съм си мислил за това все още. Има толкова много, за което трябва да се подготвяме. Имаме за какво да играем и въпроси, на които да отговаряме, но моят фокус винаги е върху следващия мач и следващата тренировъчна сесия.“

„Той (Чаби Алонсо) ми писа вчера. Ще го запазя в тайна, но говорихме предимно за финала (за Купата на Футболната асоциация). Писахме си за кратко. Това са много вълнуващи новини. Той има много талант. Много се вълнувам за този клуб. Нямаме търпение да работим с него. Това не ме изненадва, Челси е огромен клуб. Имаме много вълнуващи играчи, които идват тук. Въпреки че беше разочароващ сезон, те показват на моменти през тази година какви качества имаме. Това е огромен клуб и винаги ще привлича топ играчи и топ мениджъри“, добави Макфарлън.

Понастоящем Челси заема десетото място във Висшата лига с 49 точки, на 4 от местата, даващи право на участие в Лига Европа и на 2 от осмото място, което дава право на участие в Лигата на конференциите, но и с мач по-малко от конкурентите си.