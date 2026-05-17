Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Капитанът на Челси се извини на феновете

Капитанът на Челси се извини на феновете

  • 17 май 2026 | 14:28
  • 432
  • 1

Капитанът на Челси Рийс Джеймс отправи извинения към привържениците на отбора след загубата с 0:1 от Манчестър Сити на финала на ФА Къп. Резултатът остави „сините“ изправени пред нервен край на сезона, тъй като те все още се стремят да си осигурят място в европейските клубни турнири на фона на значително слабо представяне.

Джеймс беше честен за неуспехите на тима тази година и ясно заяви, че настоящото положение на клуба е далеч под очаквания стандарт. "Представихме се зле този сезон. Бих искал да се извиня на феновете за липсата на резултати. Беше трудно. Надявам се скоро да се възстановим“, коментира той пред официалния уебсайт на клуба.

"Трябва да си починем, да се възстановим и да започнем да се подготвяме за следващия мач срещу Тотнъм. Беше разочароващо да загубим от Манчестър Сити. Ако се замислите и погледнете играта, а не резултата, ще видите, че силите бяха изравнение. През първото полувреме те вероятно владееха много топката, но това не ни навреди особено, а след това успяха да реализират от полушанс през второто полувреме. Опитах всичко и направих всичко, което можех. Всеки иска да спечели, независимо дали става въпрос за местния трофей или за Купата на Футболната асоциация. Не мога да поставя под въпрос ничие желание или желание за победа. Всички го искахме“, каза още Рийс Джеймс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7434
  • 12
Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6832
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6940
  • 10
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8137
  • 19
Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

  • 17 май 2026 | 12:21
  • 3932
  • 3
ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

  • 17 май 2026 | 11:57
  • 861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6832
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6940
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7434
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2926
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8137
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23905
  • 188