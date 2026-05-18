Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
  3. Фермин Лопес рискува да не играе на Мондиала

Фермин Лопес рискува да не играе на Мондиала

  • 18 май 2026 | 13:31
  • 1556
  • 1

Станалият шампион с Барселона Фермин Лопес рискува да пропусне идното Световно първенство. В неделя вечер срещу Бетис (3:1) атакуващият полузащитник беше заменен на почивката, а според информации на “Спорт” и “Мундо Депортиво” той е почувствал дискомфорт в петата метатарзална кост на десния си крак.

Тази сутрин играчът е преминал медицински изследвания и се чака цялостна информация. В клуба съществува известна загриженост в очакване на подробностите от диагнозата. Трябва да се отбележи, че Световното първенство започва след по-малко от месец, а Фермин е смятан за сигурен участник в състава на Луис де ла Фуенте.

Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции
