Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

Когато четвъртият съдия показа таблото с добавеното време на „Ел Садар“ и на него се появи заплашителната цифра 8, Фермин Лопес остана на колене за няколко секунди на тревата, с ръце на главата, предусещайки страданието, което предстоеше. Осасуна току-що беше отбелязал за 1:2, а Барселона бързаше да отпразнува победа, която почти означаваше титла в Ла Лига.

Сцената привлече вниманието, защото отборът от Навара вече беше вкарал топката в игра с тъч в собствената си половина, а футболистът от Ел Кампийо, Уелва, беше с гръб към действието, проклинайки онези 8 минути, които в този момент му се струваха цяла вечност. Вик на негов съотборник го накара да реагира, извади го от собствения му свят и той се втурна да пресира като обезумял.

Такъв е Фермин — чиста страст, но и неконтролируем талант. В Памплона той достигна 30 голови участия в 46-те официални мача, които е изиграл този сезон — между голове 13 и асистенции 17. Последната беше извеждащ пас в дълбочина към Феран, за да отбележи той за 0:2 на „Ел Садар“. А Фермин играе като офанзивен полузащитник — по-централно или изнесен вляво, когато Рафиня отсъства.

Без контузения Ламин Ямал, той беше един от играчите, които сами поеха отговорността да увеличат още повече влиянието си в последната третина до края на първенството. Показа го, като откри резултата за 0:1 срещу Хетафе при победата с 0:2 и като „затвори“ мача в Памплона с вече споменатата асистенция.

Неговите 13 гола вече подобриха най-резултатния му сезон досега — именно този под наем в Линарес в Примера РФЕФ през сезон 2022/23. Тези 12 попадения привлякоха вниманието на Чави Ернандес, който заложи на него през сезон 2023/24, завършил с 11 официални гола — осем в Ла Лига, два в Шампионската лига и един за Купата.

Първия сезон 2024/25 на Ханзи Флик той завърши с 8 гола — шест в Ла Лига, един в Шампионската лига и един за Купата. А през настоящата кампания 2025/26 вече надмина предишните си показатели четири кръга преди края, с 13 гола — шест в Ла Лига, шест в Шампионската лига и един за Суперкупата на Испания. Последният беше срещу Хетафе, за да доближи Барса до титлата в Ла Лига. В Памплона той увеличи и броя на асистенциите си.

Анализ на Хавиер Гаскон за "Мундо депортиво"

Снимки: Imago