Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

От Барселона потвърдиха, че атакуващият халф на тима Фермин Лопес е с фрактура на петата метатарзална кост в десния си крак, заради която той ще се подложи на операция.
Фермин Лопес рискува да не играе на Мондиала
23-годишният играч получи контузията си по време на снощната победа с 3:1 над Бетис. Така той беше принудително заменен на почивката от Алехандро Балде. Фермин не само, че ще пропусне последния мач на Барса през сезона (гостуване на Валенсия), но и е под сериозен въпрос за Мондиал 2026. Националът на Испания, който има седем срещи за своята страна, беше сред претендетите за място в окончателния състав на Луис де ла Фуенте, но според “Мундо Депортиво” ще се възстановява поне два месеца, което би го извадило от турнира.
