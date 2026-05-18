Барселона потвърди контузията, заради която Фермин може да пропусне Мондиала

От Барселона потвърдиха, че атакуващият халф на тима Фермин Лопес е с фрактура на петата метатарзална кост в десния си крак, заради която той ще се подложи на операция.

Фермин Лопес рискува да не играе на Мондиала

23-годишният играч получи контузията си по време на снощната победа с 3:1 над Бетис. Така той беше принудително заменен на почивката от Алехандро Балде. Фермин не само, че ще пропусне последния мач на Барса през сезона (гостуване на Валенсия), но и е под сериозен въпрос за Мондиал 2026. Националът на Испания, който има седем срещи за своята страна, беше сред претендетите за място в окончателния състав на Луис де ла Фуенте, но според “Мундо Депортиво” ще се възстановява поне два месеца, което би го извадило от турнира.

🚨 JUST IN: Alarm bells are ringing for Fermín López after he was substituted at halftime against Real Betis due to pain in the fifth metatarsal of his right foot. The midfielder is undergoing medical tests this morning amid fears that any potential fracture could sideline him… pic.twitter.com/IwzDQYW0V2 — barcacentre (@barcacentre) May 18, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages