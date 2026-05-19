Последен опит на Челси за Европа срещу Тотнъм, който може още днес да се спаси

Предстои ни нов вълнуващ епизод от лондонското съперничество между Челси и Тотнъм. В мач от 37-ия кръг на Премиър лийг, двата тима излизат на „Стамфорд Бридж“ в коренно различни позиции. Докато домакините от Челси се намират в средата на таблицата (10-о място с 49 точки), гостите от Тотнъм са притиснати до стената, заемайки 17-а позиция с едва 38 точки – само на две пред зоната на изпадащите.

Челси влиза в този двубой след болезнено поражение с 0:1 от Манчестър Сити във финала за ФА Къп. Временният мениджър на „сините“ Калъм Макфарлейн призна, че ще трябва да ротира състава поради натрупаната умора. Той сподели, че трябва да са внимателни с Леви Колуил, който наскоро се завърна след травма, а Ромео Лавия остава под въпрос след лек удар преди финала на „Уембли“. „Трябва да сме предпазливи, предвид историята на контузиите на Ромео“, заяви Макфарлейн, който подготвя тима за прехода към ерата на Чаби Алонсо през юли.

Ситуацията в Тотнъм е далеч по-драматична. Мениджърът Роберто Де Дзерби беше пределно ясен в пресконференцията си: „Все още не сме в безопасност“. Италианецът подчерта, че отборът му се нуждае от кураж и баланс, за да постигне положителен резултат, който може математически да осигури оцеляването им, в зависимост от резултатите на Нюкасъл и Уест Хям.

Статистиката от последните пет срещи между двата отбора е стряскаща за привържениците на Тотнъм. Челси е спечелил всеки един от тези пет двубоя. Последната среща през ноември 2025 г. завърши с минимален успех 1:0 за „сините“ като гост, благодарение на гол на Жоао Педро. В паметта на феновете обаче остават зрелищните победи на Челси с 4:3 и 4:1 през последните два сезона, в които Коул Палмър и Николас Джаксън често бяха главни действащи лица.

И двамата мениджъри имат сериозни главоболия със съставите си. За Тотнъм голямата липса е нападателят Доминик Соланке, който не е готов за игра поради контузия в подколянното сухожилие. Списъкът с отсъстващи при „шпорите“ е дълъг и включва ключови играчи като Кристиан Ромеро, Деян Кулушевски и Мохамед Кудус. Добрата новина за Де Дзерби е завръщането на вратаря Гулиелмо Викарио.

В лагера на Челси Жоао Педро е под голям въпрос след мускулен проблем във финала за ФА Къп. Естевао, Джитиънс и Джеси Дери със сигурност пропускат срещата. Всички погледи отново ще бъдат насочени към Коул Палмър, който през този сезон има 9 гола и е основният двигател в атаката на лондончани.