Феновете настояват за Неймар, заплашват Анчелоти, че ще му спрат цигарите

На специално събитие Бразилската футболна федерация обявява избора на 26-е футболисти, които ще пътуват за битките на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Феновеа футбола пък обградиха пространството в Рио де Жанейро, където се очаква Карло Анчелоти в близкия час да съобщи окончателното си решение и започнаха да скандират името на Неймар, за когото все още не е потвърдено дали ще бъде включен в списъка.
Освен това представители на медиите в Рио предават, че запалянковците са решили да наложат натиск върху националния селекционер да включи Неймар в групата за Северна Америка по особено интересен начин. Анчелоти е страстен пушач и се твърди, че ако не се спре върху любимеца на феновете, продавачите в Рио няма да му продават цигари.