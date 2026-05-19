Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

  19 май 2026 | 11:18
Селекционерът на националния отбор на Нидерландия Роналд Куман заяви, че воденият от него тим има повече от достатъчно качества, за да победи всеки един съперник на Световното първенство, въпреки че "оранжевите" не са сочени за претенденти за титлата.

Нидерландците са играли в три финала, но все още нямат златни медали от Мондиал. В груповата фаза Северна Америка тимът на Нидерландия ще играе срещу Япония, Швеция и Тунис.

"Хората може да не ни виждат като един от фаворитите за спечелване на титлата. Силата ни е, че можем да победим всеки, защото способността е изцяло в нашия отбор. Съставът ни е на прав път", каза той в интервю за официалния сайт на ФИФА.

63-годишният специалист, който все още не е обявил състава за Световното първенство, се завърна като треньор през 2023 година, след като Луис ван Гаал изведе тима до участие на четвъртфиналите на предишното издание в Катар.

"Искам футболистите ми да играят с увереност, с индивидуалност, разбирайки какви са качествата им. Искам хората да виждат, че има интензитет в представянето ни. Не искам да чувам коментари, че не сме направили достатъчно. Винаги трябва да уважаваме противниците, независимо дали са така наречените малки нации. Не може да си позволим да бъдем изненадани от подобни противници", каза още Куман.

