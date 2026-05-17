Мерцедес триумфира на „24 часа на "Нюрбургринг“ след късна драма за Верстапен

Отборът на Макс Верстапен беше напът да спечели при дебюта си в „24 часа на "Нюрбургринг“, но повреда в края на надпреварата подари победата на другия автомобил на Winward Мерцедес.

Автомобилът с номер 3, който Верстапен споделяше с Даниел Хункадея, Жул Гунон и Лукас Ауер, имаше комфортна преднина от над 10 секунди, докато всичко не се обърка три часа преди финала.

Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

Проблемът започна, когато Хункадея получи предупреждение за дефект в ABS-системата, като първоначално той сметна, че може да се справи в тази ситуация. Скоро след това обаче в кокпита се появили „шумове и вибрации“, които го принудиха да влезе в бокса две обиколки по-късно.

От Мерцедес диагностицираха проблема като повреда в полуоската на задно дясно колело. Това доведе до победа за автомобила с номер 80, пилотиран от Маро Енгел, Максим Мартен, Фабиан Шилер и Лука Столц.

Макс: Трудно е да приемеш такава повреда

Така инцидентът сложи горчив край на иначе доминиращото състезание за германската марка, въпреки че автомобилите с номера 3 и 80 се класираха съответно четвърти и 25-и в квалификацията, след като Енгел катастрофира.

И двата екипажа обаче направиха силен старт, особено Хункадея, който изпревари Кристофер Хаас от Шерер Ауди, преди да спечели още една позиция в първата обиколка. Това се случи след спукване на гума на стартиралия от полпозишън автомобил Ламборгини, който беше ударен от Мерцедес с номер 3 на втори завой. Инцидентът беше счетен за състезателен въпреки оплакванията на шефа на Abt, Мартин Томчик.

Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Неговите неволи се задълбочиха, когато другият Хуракан на отбора, също на първа редица, получи 32-секундно наказание за фалстарт. Това позволи на Хункадея да завърши своя стинт на трето място, след като беше изпаднал от втора на четвърта позиция заради проблеми с изпреварването на по-бавни автомобили.

След 60 минути Верстапен го смени и четирикратният световен шампион във Формула 1 направи истински фурор, извеждайки колата си в битката за челото.

Той остана търпелив зад трафика, преди да атакува Кристиан Енгелхарт (Konrad Lamborghini) за второто място и Айханчан Гювен (Manthey Porsche) за първото, докато същевременно затваряше с обиколка по-бавни коли на фона на започващия дъжд.

В крайна сметка нидерландецът завърши своя стинт с преднина от 23 секунди след три часа състезание. Авансът скоро нарасна, след като Кевин Естръ катастрофира със своето 911 заради разлято масло на завоя „Брюнхен“.

Преднината, която Верстапен натрупа, обаче се стопи, когато Гунон изпитваше затруднения с темпото и беше изпреварен от двама от преследвачите си.

Французинът определи своя стинт като „труден“, но за щастие на Verstappen Racing, те си върнаха позициите пред Астън Мартин и БМВ чрез спирания в бокса, преди Ауер да атакума Шилер около 6 часа след старта.

От този момент нататък дуото на Мерцедес доминираше на сухото трасе, като автомобилът с номер 80 се изкачи напред благодарение на добра стратегия и избягване на проблеми, докато двата екипажа постоянно се бореха за лидерството.

Битката достигна ново ниво, когато Верстапен се качи за втори път в колата около 11-ия час, в 2 часа сутринта местно време. Той много бързо стопи дефицит от шест секунди спрямо Енгел.

Световният шампион изпревари Маро на „Дьотингер Хьое“, преди Енгел да успее да отвърне на удара, опитвайки се да мине от външната страна на „Тиргартен“ в 12-ия час, докато и двамата се опитваха да се справят с трафика.

After a #24hNBR huge push, we narrowly missed out on the podium.



A massive thank you to ROWE Racing and Schubert Motorsport for your effort, passion and commitment throughout the week.



The results at a glance:

#99 — P4

#81 — P5

#77 — P9

#1 — DNF pic.twitter.com/EwwxijgIcS — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) May 17, 2026

Верстапен обаче не отстъпи и докато заемаше средата на пътя, той и Енгел се удариха гума в гума. Това принуди Мерцедес-ът с номер 80 да излезе на тревата отдясно и да изостане с няколко секунди.

Тъй като германската марка търсеше първата си победа в „24 часа на "Нюрбургринг“ от 2016 г. насам, инцидентът накара германската марка да нареди на пилотите си да запазят позициите си и да осигурят доминантна двойна победа.

Именно така се развиваше състезанието, като автомобилът с номер 3 натрупа преднина от над 20 секунди, докато останалата част от колоната беше на минути зад първите двама. В Мерцедес не се нуждаеха от повече напрегнати моменти.

Но всичко се промени около 21-ия час, когато се появи повреда в задвижващия вал, която в крайна сметка лиши Верстапен и компания от паметна победа на Северната дъга.

Така на практика победата беше подарена на Мерцедес-а с номер 80, който пресече финалната линия с 1 минута и 18 секунди пред стартиралия от полпозишън автомобил Ламборгини (Мирко Бортолоти, Лука Енгстлер и Патрик Хидерхаузер), като осигури на германската марка трети триумф в историческото събитие.

Подиумът беше допълнен от Walkenhorst Астън Мартин с номер 34 (Матиа Друди, Фелипе Фернандес Ласер, Кронес и Ники Тим), а в топ 10 намериха място още представители на БМВ, Порше и Форд.

Снимки: Imago