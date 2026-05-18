  От Мерцедес не пускат Антонели да кара на "Нюрбургринг"

От Мерцедес не пускат Антонели да кара на "Нюрбургринг"

  • 18 май 2026 | 15:10
Участието на Макс Верстапен в “24 часа на “Нюрбургринг” предизвика фурор сред феновете на моторните спортове в световен мащаб, а тазгодишното издание на легендарната надпревара в планината Айфел се радваше на изключителна популярност.

Някои от колегите на Макс във Формула 1 признаха, че му завиждат за тази възможност да се състезава с GT3 автомобил на Северната дъга на “Нюрбургринг”. В действителност обаче много малко от пилотите, които сега карат във Формула 1 имат разрешение от отборите си да участват в това състезание. И лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели не е сред тях.

Наскоро се появи видео, в което Антонели коментира състезанията на Северната дъга и заяви, че се надява до края на годината да има лиценз за участие в тези надпревари. Клипчето бързо набра популярност в социалните мрежи, но този уикенд заместник-шефа на тима на Мерцедес във Формула 1 Брадли Лорд даде да се разбере, че това няма да се случи.

“Не - категорично отговори Лорд на въпроса дали Мерцедес ще разреши на Антонели да си извади лиценз за Северната дъга. - Вече говорих с него по тази тема. Мисля, че това клипче беше по-скоро като шега.

“Андреа може да се пробва пак, след като спечели четири световни титли във Формула 1 - допълни с усмивка Брадли. - А и Макс има шанс за добро представяне тук, тъй като има повече опит.”

Интересното е, че другият пилот на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел също коментира наскоро, че има желание да кара на “Нюрбургринг” и също отбеляза, че може би ако “има четири титли, ще може да кара там в хода на сезона във Формула 1”.

Макс и другите от екипа на Мерцедес-AMG с №3 бяха начело в състезанието през голямата му част, но спряха в бокса заради повреда и загубиха шанс за победа.

Снимки: Gettyimages

