Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

Организаторите на Гран При на Канада разкриха, че са били принудени да започнат изграждането на част от съоръженията на пистата „Жил Вилньов“ преди тазгодишното издание на надпреварата още през есента. Причината за това е по-ранната дата, която състезанието в Монреал получи като част от оптимизацията на календара във Формула 1.

В миналото световният шампионат посещаваше Канада в средата на месец юни, но сега състезанието е с цели четири седмици по-рано спрямо миналата година. Това наложи промяна и в графика за подготовката на всички съоръжения, чието изграждане е съобразено и със суровите зимни условия в Монреал, където температурите могат да паднат и под -40 градуса по Целзий.

„Жил Вилньов“ е полупостоянна писта, тъй като част от структурите като сградата на боксовете, предпазните заграждения и други са постоянни. Трибуните, офисните помещения на отборите, зоните за ВИП гостите и други подобни обаче се изграждат специално за състезанието, след което се разглобяват и прибират за съхранение.

„Ние сме северна страна, така че ние започнахме нашата подготовка още през есента – обясниха организаторите на Гран При на Канада пред Crash.net. – Ако не бяхме започнали тогава, когато изградихме част от нашите скелета, щеше да ни е много трудно да сме готови навреме с оглед зимата, която имахме. Зимата беше сурова. Тя започна около средата на ноември, което малко ни изненада и продължи да месец март.



„Имахме предимство, че изградихме по-голямата част от нашите скелета, а и си бяхме дали две седмици буфер за всички довършителни дейности. Имахме малко леден дъжд, неприятно време и ниски температури също.



„В един момент трябваше да вложим допълнителни усилия и да наемем допълнителни работници, работихме през нощта и през уикендите, за да наваксаме. Радвам се да кажа, че се справихме и вече сме в графика всичко да е готово навреме.



„Сега сме в много добра позиция. Положихме огромни усилия на терен, за да предоставим оптимално изживяване. Дърветата започнаха да цъфтят, така че е много добър сезон в Монреал“, добавиха още организаторите на старта в Канада.

