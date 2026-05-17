Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

Повреда, появила се 3 часа преди финала, лиши Макс Верстапен и съотборниците му от шанс за победа в легендарното състезание "24 часа на "Нюрбургринг“.
Макс изведе своя Мерцедес-AMG с №3 начело в класирането през нощта, когато се качи в колата в 2:30 часа българско време и подгони лидера – Мерцедес-AMG с №80 – другата кола на тима Winward, за който кара и Верстапен.
Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и
Макс догони Маро Енгел и успя да го изпревари, макар и не по най-елегантния начин – колите на двамата се докоснаха и Верстапен избута Енгел в тревата, но успя да мине пред него.
Верстапен направи двоен стинт и предаде колата на Жул Гунон с няколко секунди преднина, а когато отново се качи зад волана – 4 часа преди финала, Макс успя да доведе аванса на №3 до 30 секунди.
Но само 2 обиколки, след като на пистата излезе Даниел Хункадея, в колата се появи странен шум и №3 се прибра в бокса, където стана ясно, че има повреда в едната полуоска.
Мениджърът на Мерцедес-AMG Щефан Вендл потвърди, че първоначално в бокса са решили, че има проблем с ABS-системата или някакъв проблем с електрическата система и Хункадея е казал, че може да се справи с това.
Но след това са се появили вибрации, причинени от пораженията, нанесени от полуоската на околните компоненти на задния мост.
От Мерцедес-AMG заявиха, че ще целта им е да отстранят повредата и да върнат №3 на пистата, без значение къде ще завършат Макс и съотборниците му.
Начело в състезанието излезе другата кола на тима с N80, която няма никакви технически трудности.
