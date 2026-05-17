Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

Повреда, появила се 3 часа преди финала, лиши Макс Верстапен и съотборниците му от шанс за победа в легендарното състезание "24 часа на "Нюрбургринг“.

Макс изведе своя Мерцедес-AMG с №3 начело в класирането през нощта, когато се качи в колата в 2:30 часа българско време и подгони лидера – Мерцедес-AMG с №80 – другата кола на тима Winward, за който кара и Верстапен.

Als ik het goed begrijp, begon het probleem bij de aandrijfas. Reparatie duurt nog zeker drie kwartier. De auto gaat nog het circuit op voor een glory run naast de Benz die de #24hNürburgring wel op z’n naam brengt. pic.twitter.com/NYOYToJ29B — Arjan van der Knaap (@arjanknaap) May 17, 2026

Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Макс догони Маро Енгел и успя да го изпревари, макар и не по най-елегантния начин – колите на двамата се докоснаха и Верстапен избута Енгел в тревата, но успя да мине пред него.

Верстапен направи двоен стинт и предаде колата на Жул Гунон с няколко секунди преднина, а когато отново се качи зад волана – 4 часа преди финала, Макс успя да доведе аванса на №3 до 30 секунди.

HUGE DRAMA AND LATE RACE HEARTBREAK FOR MAX! 😲



The #3 Mercedes-AMG Verstappen Racing car loses a 45+sec Nürburgring 24 Hours lead after being pulled into the garage with issues at the right rear.



The car is tumbling down the order with no driver currently in the machine.… pic.twitter.com/yagelFOo7T — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) May 17, 2026

Но само 2 обиколки, след като на пистата излезе Даниел Хункадея, в колата се появи странен шум и №3 се прибра в бокса, където стана ясно, че има повреда в едната полуоска.

Мениджърът на Мерцедес-AMG Щефан Вендл потвърди, че първоначално в бокса са решили, че има проблем с ABS-системата или някакъв проблем с електрическата система и Хункадея е казал, че може да се справи с това.

LITERALMENTE UN AÑO DESPUÉS de este cruce por Twitter, se cruzaron en las 24h de Nürburgring .



Engel se fue domado por Max, de nuevo...pic.twitter.com/b3L7ttxjjI https://t.co/YJfDC5yfSI — Max Argento 🇦🇷 (@MaxArgento33) May 17, 2026

Но след това са се появили вибрации, причинени от пораженията, нанесени от полуоската на околните компоненти на задния мост.

От Мерцедес-AMG заявиха, че ще целта им е да отстранят повредата и да върнат №3 на пистата, без значение къде ще завършат Макс и съотборниците му.

Начело в състезанието излезе другата кола на тима с N80, която няма никакви технически трудности.

Снимки: Gettyimages