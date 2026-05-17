Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

  • 17 май 2026 | 14:16
  • 1208
  • 1
Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

Повреда, появила се 3 часа преди финала, лиши Макс Верстапен и съотборниците му от шанс за победа в легендарното състезание "24 часа на "Нюрбургринг“.

Макс изведе своя Мерцедес-AMG с №3 начело в класирането през нощта, когато се качи в колата в 2:30 часа българско време и подгони лидера – Мерцедес-AMG с №80 – другата кола на тима Winward, за който кара и Верстапен.

Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и
Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Макс догони Маро Енгел и успя да го изпревари, макар и не по най-елегантния начин – колите на двамата се докоснаха и Верстапен избута Енгел в тревата, но успя да мине пред него.

Верстапен направи двоен стинт и предаде колата на Жул  Гунон с няколко секунди преднина, а когато отново се качи зад волана – 4 часа преди финала, Макс успя да доведе аванса на №3 до 30 секунди.

Но само 2 обиколки, след като на пистата излезе Даниел Хункадея, в колата се появи странен шум и №3 се прибра в бокса, където стана ясно, че има повреда в едната полуоска.

Мениджърът на Мерцедес-AMG Щефан Вендл потвърди, че първоначално в бокса са решили, че има проблем с ABS-системата или някакъв проблем с електрическата система и Хункадея е казал, че може да се справи с това.

Но след това са се появили вибрации, причинени от пораженията, нанесени от полуоската на околните компоненти на задния мост.

От Мерцедес-AMG заявиха, че ще целта им е да отстранят повредата и да върнат №3 на пистата, без значение къде ще завършат Макс и съотборниците му.

Начело в състезанието излезе другата кола на тима с N80, която няма никакви технически трудности.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Щайнер: Верстапен може да отиде само в 3 отбора

Щайнер: Верстапен може да отиде само в 3 отбора

  • 17 май 2026 | 11:48
  • 1280
  • 1
Ралф Шумахер: Антонели вече е №1 в Мерцедес

Ралф Шумахер: Антонели вече е №1 в Мерцедес

  • 17 май 2026 | 11:29
  • 923
  • 0
Жоан Мир: След „Херес“ реших, че няма да продължа с Хонда

Жоан Мир: След „Херес“ реших, че няма да продължа с Хонда

  • 17 май 2026 | 11:05
  • 694
  • 0
Роси: Баная най-вероятно няма да остане в Дукати, тимът трябва да му помага повече

Роси: Баная най-вероятно няма да остане в Дукати, тимът трябва да му помага повече

  • 17 май 2026 | 10:50
  • 1129
  • 0
Гран При на Каталуня на живо: Червен флаг след удар между Акоста и Маркес

Гран При на Каталуня на живо: Червен флаг след удар между Акоста и Маркес

  • 17 май 2026 | 14:55
  • 3720
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

  • 17 май 2026 | 08:47
  • 6750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6820
  • 11
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 6927
  • 10
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 7425
  • 12
Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

Манчестър Юнайтед 1:0 Нотингам, домакините с аванс на почивката

  • 17 май 2026 | 14:57
  • 2919
  • 5
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 8126
  • 19
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 23899
  • 188