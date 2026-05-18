Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

  • 18 май 2026 | 14:19
  • 235
  • 0
Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен си спечели поредица похвали от неговите съперници в “24 часа на “Нюрбургринг”, след като той и екипът му бяха начело през по-голямата част от състезанието, но отпаднаха заради повреда.

“Лош късмет и неприятен край за нас, но такива неща се случват - написа Макс в Инстаграм след състезанието. - Но се насладих на изживяването заедно с Жул Гунон, Лукас Ауер и Дани Хункадея. Благодаря на тима и всички на пистата за подкрепата ви.”

Мерцедес триумфира на „24 часа на "Нюрбургринг“ след късна драма за Верстапен
Мерцедес триумфира на „24 часа на "Нюрбургринг“ след късна драма за Верстапен

Първите реакции на поста на Макс дойдоха от неговите съотборници, като Гунон не спести похвалите си за Верстапен.

“Беше страхотно да станем свидетели на таланта ни и да споделям колата с теб. Един ден ще вземем реванш”, написа Гунон.

Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“
Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

“Не си твърде зле в GT3 кола”, закачливо отговори на Макс Хункадея, който беше зад волана на №3 Мерцедес-AMG на Winward, когато се появи повредата, заради която екипът загуби шансовете си за победа.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Хорхе Мартин се извини на Априлия за избухването си в бокса

Хорхе Мартин се извини на Априлия за избухването си в бокса

  • 17 май 2026 | 18:30
  • 1518
  • 0
Ди Джанантонио: Луда неделя, щастлив съм от победата

Ди Джанантонио: Луда неделя, щастлив съм от победата

  • 17 май 2026 | 18:05
  • 845
  • 0
Стратегически шедьовър донесе победата на Оливър Роуланд във Формула Е в Монако

Стратегически шедьовър донесе победата на Оливър Роуланд във Формула Е в Монако

  • 17 май 2026 | 17:46
  • 1179
  • 0
Мерцедес триумфира на „24 часа на "Нюрбургринг“ след късна драма за Верстапен

Мерцедес триумфира на „24 часа на "Нюрбургринг“ след късна драма за Верстапен

  • 17 май 2026 | 17:12
  • 2237
  • 0
Макс: Трудно е да приемеш такава повреда

Макс: Трудно е да приемеш такава повреда

  • 17 май 2026 | 17:05
  • 1856
  • 2
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

  • 17 май 2026 | 17:03
  • 1634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 1827
  • 4
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 5423
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 5167
  • 51
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 9401
  • 30
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 7867
  • 4
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 5779
  • 2