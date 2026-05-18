Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен си спечели поредица похвали от неговите съперници в “24 часа на “Нюрбургринг”, след като той и екипът му бяха начело през по-голямата част от състезанието, но отпаднаха заради повреда.

“Лош късмет и неприятен край за нас, но такива неща се случват - написа Макс в Инстаграм след състезанието. - Но се насладих на изживяването заедно с Жул Гунон, Лукас Ауер и Дани Хункадея. Благодаря на тима и всички на пистата за подкрепата ви.”

Първите реакции на поста на Макс дойдоха от неговите съотборници, като Гунон не спести похвалите си за Верстапен.

“Беше страхотно да станем свидетели на таланта ни и да споделям колата с теб. Един ден ще вземем реванш”, написа Гунон.

“Не си твърде зле в GT3 кола”, закачливо отговори на Макс Хункадея, който беше зад волана на №3 Мерцедес-AMG на Winward, когато се появи повредата, заради която екипът загуби шансовете си за победа.