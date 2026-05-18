Зак Браун: От „24 часа на „Нюрбургринг“ загуби Формула 1

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че Формула 1 трябва да се поучи от „24 часа на „Нюрбургринг“, като легендарното състезание записа най-успешното си издание този уикенд.
4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен беше голямата звезда на състезанието, а организаторите отчетоха рекордна посещаемост – над 350 000 зрители , събрани на Северната дъга на „Нюрбургринг“.
Рекордни са и тв рейтингите на преките включвания от състезанието, а стриймингът в YouTube стабилно поддържаше между 35 000 и 50 000 зрители от преди старта до след финала, т.е. в рамките на повече от 24 часа.
„Както често става, Зеления ад роди много и различни истории, някои от които са просто сърцераздирателни – обясни Браун, който най-вероятно има предвид и отпадането на Верстапен три часа преди финала от първото място заради повреда. – Но най-големият губещ от „24 часа на „Нюрбургринг“ е Формула 1.
„Световният шампионат във Формула 1 се отклони от пътя си, а другите серии демонстрират какво е необходимо, за да може автомобилният спорт да живее и процъфтява.
„ФОМ и ФИА трябва да създадат убедителна и привлекателна картина, когато разработват техническия регламент за следващия цикъл, който стартира през 2030 година. А за сезон 2028 ще са необходими още по-сериозни мерки, които да повлияят на разпределението на силите в сравнение с планираното за 2027.“
