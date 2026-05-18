Зак Браун: От „24 часа на „Нюрбургринг“ загуби Формула 1

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че Формула 1 трябва да се поучи от „24 часа на „Нюрбургринг“, като легендарното състезание записа най-успешното си издание този уикенд.

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен беше голямата звезда на състезанието, а организаторите отчетоха рекордна посещаемост – над 350 000 зрители , събрани на Северната дъга на „Нюрбургринг“.

Max Verstappen stepped out of his usual F1 seat and nearly secured victory in his first 24H Nürburgring.



Win or lose, his urge to just race anything, anywhere is exactly what motorsport needs. pic.twitter.com/dsFs1CFEjO — Motorsport (@Motorsport) May 18, 2026

Рекордни са и тв рейтингите на преките включвания от състезанието, а стриймингът в YouTube стабилно поддържаше между 35 000 и 50 000 зрители от преди старта до след финала, т.е. в рамките на повече от 24 часа.

„Както често става, Зеления ад роди много и различни истории, някои от които са просто сърцераздирателни – обясни Браун, който най-вероятно има предвид и отпадането на Верстапен три часа преди финала от първото място заради повреда. – Но най-големият губещ от „24 часа на „Нюрбургринг“ е Формула 1.

„Световният шампионат във Формула 1 се отклони от пътя си, а другите серии демонстрират какво е необходимо, за да може автомобилният спорт да живее и процъфтява.

„ФОМ и ФИА трябва да създадат убедителна и привлекателна картина, когато разработват техническия регламент за следващия цикъл, който стартира през 2030 година. А за сезон 2028 ще са необходими още по-сериозни мерки, които да повлияят на разпределението на силите в сравнение с планираното за 2027.“

Снимки: Imago