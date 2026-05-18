  В Пирели очакват по-малко грейнинг в Монреал

В Пирели очакват по-малко грейнинг в Монреал

  • 18 май 2026 | 19:57
Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели е подготвил за предстоящата Гран При на Канада трите най-меки модела сликове: от С3, които ще са твърдите до С5 – най-меките в гамата.

В последните 44 години Гран При на Канада се провеждаше през юни, за да се хванат по-високите температури в Монреал, но сега се очакват повече превалявания с оглед на това, че състезанието ще е в средата на втората половина на май.

През 2024 пистата „Жил Вилньов“ беше преасфалтирана, като сега настилката е по-гладка и по-малко абразивна. Но това трасе приема само няколко състезания на година и затова с всяка една изминала сесия състоянието на пистата ще се подобрява.

Миналата година в неделя отборите и Пирели отчетоха явни признаци на грейнинг, но за 2026 във Формула 1 се използват гуми нов образец и се очаква, че сега грейнингът ще е по-малко. Дори се предполага, че при някои коли още в събота екипите ще се отърват напълно от грейнинга.

Особеностите на пистата в Монреал са такива, че там се редуват интензивни ускорения и спирания, като това изисква стабилно поведение на колата в зоните за спиране, а също така и максимално добро сцепление на задните гуми за ефективно ускорение на излизане от завоите.

Предполага се, че за неделя най-подходящи ще са по-твърдите С3 и С4 – те ще дават достатъчно добро сцепление и постоянно представяне в състезателни условия, а за основната квалификация С5 няма да има конкуренция.

Симулациите показват, че както и в Маями, стратегията с един бокс ще е най-бърза, но ако има кола за сигурност, то двата бокса стават много по-бърза алтернатива.

Снимки: Gettyimages

