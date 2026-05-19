Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

Алекс Маркес и Йоан Зарко бяха изписани от болницата, след като и двамата пилоти получиха наранявания при отделни катастрофи, които доведоха до двукратно спиране на Гран При на Каталуня в Moto GP в неделя.

Маркес се удари в задната част на мотора на лидера Педро Акоста и се заби в стената, преди да се преобърне във въздуха, губейки контрол върху чакъла. Той беше откаран по спешност в болница, където прегледите потвърдиха, че има фрактура на прешлена близо до врата, както и фрактура на дясната ключица.

Йоан Зарко и Алекс Маркес са в болница в Барселона

„Алекс Маркес претърпя успешна операция снощи заради фрактура на дясната ключица, която беше стабилизирана с поставяне на пластина“, съобщиха от тима му Грезини Дукати, добавяйки, че е бил освободен да напусне болницата по-късно през деня.

Алекс Маркес е със спукан шиен прешлен след зловещото падане в Барселона

След рестартирането на състезанието, Зарко от тима на Хонда катастрофира с Франческо Баная (Дукати) и Лука Марини (Хонда). Зарко се претърколи по чакъла, като кракът му се закачи за мотора на Баная, а отборът потвърди, че французинът е получил контузии на коленните връзки, както и малка фрактура на глезена.

Йоан Зарко има увреждания на лявото коляно след стряскащия инцидент в Каталуния

„Йоан Зарко напусна Университетската болница „Генерал де Каталуня“ в понеделник следобед и отпътува за Франция“, се казва в изявление на тима, цитирано от агенция Ройтерс.

Ядосаният Педро Акоста: Здравето на хората е по-важно от шоуто!

„Във вторник той ще посети известния специалист по коляно д-р Бертран Сонери-Коте в Лион за допълнителна оценка на състоянието му и за да се определят следващите стъпки във възстановяването му“, добавиха от Хонда.

Куартараро: Побиха ме тръпки когато видях Алекс да лежи на земята