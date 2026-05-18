Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 18 май 2026 | 14:14
След кратка пауза Формула 1 се завръща с втория си пореден състезателен уикенд на територията на Северна Америка, а именно Гран При на Канада, а на „Жил Вилньов“ ще се проведе и третият спринт за годината. Освен това в Монреал ще има и стартове от Формула 2, където лидер след първите два кръга за сезона в Мелбърн и Маями е Никола Цолов. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Канада, а всички часове са в българско време.

Петък (22 май):
17:05 часа – Формула 2 тренировка
19:30 часа – Формула 1 тренировка
21:00 часа – Формула 2 квалификация
23:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (23 май):
19:00 часа – Формула 1 спринт (23 обиколки)
21:10 часа – Формула 2 спринт (28 обиколки)
23:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (24 май):
19:05 часа – Формула 2 основно състезание (39 обиколки)
23:00 часа – Формула 1 състезание (70 обиколки)

