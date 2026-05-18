Феновете на "Нюрбургринг" отново демонстрираха своята класа

През изминалата седмица се проведе 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“, която беше наблюдавана от над 350 хиляди фена край 25-километровото трасе в планината Айфел.

Част от запалянковците заеха своите места в къмпинг зоните още в понеделник, въпреки че събитията на пистата стартираха чак в четвъртък. Така практически денонощните партита продължиха цяла седмица, а след тях феновете демонстрираха своята клас и почистиха чинно зоните преди да си тръгнат от тях.

You are simply amazing. 💚



A week of camping — and in the end, everything is left this clean.



THANK YOU! 🙏🏼#HeartRace #24hNBR pic.twitter.com/k7RzdsfQfq — Nürburgring (@nuerburgring) May 18, 2026

В официалния профил на „Нюрбургринг“ в Х бяха публикувани няколко снимки от чистите фен зони. „Вие сте просто невероятни. Цяла седмица къмпинг и в края всичко е чисто. Благодарим ви“, написаха от германската писта към всички фенове.

Снимки: Imago