Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

Шефът на световните шампиони при пилотите и конструкторите във Формула 1 Макларън, Андреа Стела, прогнозира, че Гран При на Канада ще предложи оспорвани битки на феновете този уикенд.

В Маями се видя, че пакетът подобрения за колата на Макларън дадоха резултат и Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха на нивото на Мерцедес, но за Монреал лидерите в класирането ще получат сериозна доза подобрения и ще е интересно колко голяма ще е крачката напред на Мерцедес.

„В Маями говорихме, че има четири отбора, събрани в много малки разлики – заяви Стела. – Не вярвам това да се промени особено много в Монреал.

„Ние рискувахме в Маями с новите неща по колата, но те проработиха отлично, сега рискът е за нашите съперници, които тепърва ще имат нововъведения за уикенда в Монреал, ще е интересно да видим как ще се справят с оглед на по-напрегнатия график.

„Очаквам оспорвана битка и в двете състезания, като квалификациите ще имат много важна роля. Нашият автомобил е запазил и тази година това, че работи добре с гумите, да видим колко важно ще е това в битката с преките ни съперници.“

