Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

Катастрофата беше предизвикана, след като Зарко се удари в Марини в спирането за кривата, а Баная стана невинна жертва, като и тримата се озоваха на земята в зоната за сигурност. Най-сериозно пострада Зарко, чийто ляв крак остана заклещен в мотора на Баная, което наложи транспортирането на френския пилот на LCR Хонда до болницата в Барселона.

В същото време Баная и Марини се върнаха в бокса и се включиха във втория рестарт с резервните си машини. В крайна сметка Баная пресече финала четвърти, но беше класиран трети след наказанието на Жоан Мир, докато Марини се класира шести след всички санкции.

„Ударът в земята беше много интензивен, беше огромен. В момента, в който видях моя мотор и как той (Зарко) все още е закачен за него, просто видях крака му и колко го боли, беше огромен удар за мен.



„След това се върнах в гаража, качих се на втория мотор и просто се опитах да не мисля много. Стартирах, но след три обиколки започнах да се чувствам замаян върху мотора. Всеки път, когато спирах, се чувствах така. Имах нужда да намаля, защото може би не бях готов да се състезавам, но всичко мина добре в това отношение и не ми създаде големи проблеми.



„Оцелях до последната обиколка, финиширах и щом се прибрах в гаража, аз не се почувствах добре. След състезанието ми беше направена снимка на лявата китка, но всичко е наред, въпреки че не се чувствам много добре.



„Проблемът е във врата. Чувствах се замаян, заради шиен прешлен. Понесох силен удар във врата. Шийните ми мускули са свити и затова ми се вие свят“, каза Баная, който след това коментира и решението да има общо три старта в неделя.



„Както вече много пъти съм казвал, аз имам късмет, че не трябва да взимам аз решенията. Но може би ни трябва правило, че когато има червен флаг заради инцидент на пистата, може би не трябва да правим три старта“, заяви двукратният световен шампион.

Снимки: Gettyimages