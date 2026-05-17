Нова надежда

Само няколкостотин обезверени фенове на Челси все още бяха на „Уембли“, докато Коул Палмър и съотборниците му се изкачваха по стълбите, за да получат сребърните си медали след загубата във финала за ФА Къп от Манчестър Сити. Новината за предстоящото пристигане на Чаби Алонсо като мениджър на клуба, която се появи след поражението с 0:1 в събота, вероятно е повдигнала настроението им.

Назначението на бившия наставник на Реал Мадрид и Байер (Леверкузен), 44-годишния Алонсо, се очаква в следващите дни. Той ще бъде представен по време на предсезонната подготовка, а договорът му ще влезе в сила на 1 юли. Независимо дали Челси печелеше или губеше на "Уембли", клубът вече беше близо до решение за заместника на Лиъм Росиниър — и искаше да избегне създаването на разсейване за играчите и щаба, ангажирани с големия финал.

Затова нямаше нищо, което да забави обявяването след края на мача, позволявайки вниманието да се насочи към бъдещето. Макар Алонсо, който имаше забележителна кариера като футболист и изведе Леверкузен до успехи в първенството и Купата в Германия, да е вълнуващо назначение за феновете, има и разбиране, че пред него стои трудна задача.

Челси навлиза в бурно лято, след като загубата във финала за ФА Къп му отне още един път към европейските турнири. Класирането за Шампионската лига вече е извън обсега, а място в Лига Европа изглежда малко вероятно, тъй като клубът в момента е девети в Премиър лийг с два оставащи мача и вероятно се нуждае поне от седмо място.

Футбол в Лигата на конференциите едва ли би подобрил значително финансите или би развълнувал феновете, свикнали да гледат отбора срещу европейския елит. Съществува реалистична вероятност Челси изцяло да остане извън турнирите на УЕФА. Източници в клуба обаче категорично отхвърлят предположенията, че биха предпочели да избегнат класиране за по-малките турнири или че биха били доволни без европейски футбол, въпреки споразумението с финансовите регулатори след значителните разходи за трансфери.

Това означава, че Алонсо ще наследи отбор с ниско самочувствие, действащ под финансови ограничения и изправен пред по-широки кадрови предизвикателства. Челси иска да си извлече поуки от този сезон и е впечатлен от знанията, лидерството, емоционалната интелигентност и ценностите на Алонсо.

Клубът също така цени неговия шампионски опит и способността му да работи съвместно в рамките на установена структура. Това е много различна група играчи и структура от тази в Реал Мадрид, където седеммесечният престой на Алонсо приключи през януари след конфликт с няколко ключови футболисти, включително Килиан Мбапе.

На „Стамфорд Бридж“ няма същите галактически имена, но ключови играчи като Марк Кукурея и Енцо Фернандес критикуваха клуба по време на периода на Росиниър, когато той загуби доверието на голяма част от съблекалнята, особено сред испаноговорящите. Това е нещо, върху което Алонсо ще трябва да помисли, но източници, близки до няколко играчи, изразяват вълнение от неговото назначение.

Може би е показателно, че испанецът ще бъде назначен като „мениджър“, а не като „старши треньор“, за да се подчертае неговият по-висок статут в партньорство с ключови фигури в клуба, докато Челси се опитва да се възстанови след бурна кампания, довела до напускането на Енцо Мареска и Росиниър. Това не означава, че Алонсо ще взима всяко решение.

Челси има петима спортни директори с ясно определени отговорности, а привличането на играчи ще се извършва в сътрудничество между него и тези фигури, като се „настройва“ балансът между нуждата от опит и дългосрочното планиране. Ще трябва да има съгласуваност и по отношение на значимите изходящи трансфери, особено ако Челси не се класира за Европа.

Известно е, че Алонсо е развълнуван от състава, но и двете страни знаят, че той все още трябва да бъде подсилен през лятото. „Сините“ се очаква да търсят най-малко централен защитник, халф и нападател. В клуба също така признават минали грешки и трябва да работят с Алонсо — бивш халф на Ливърпул, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен — за да се превърнат в печелившия отбор, който те самите и феновете очакват да бъдат.

Челси е изправен и пред културни проблеми, които продължават да подкопават прогреса. Те бяха извадени на преден план от протестно шествие с около 200 фенове по „Уембли Уей“ в събота. Нараства разривът между привържениците и клуба, както и между феновете и играчите. В някои случаи има и разделения вътре в състава, както и между футболистите и по-широката организация.

Един от допринасящите фактори, както призна влиятелният съсобственик Бехдад Егбали, е, че „постигането на стабилност при мениджъра е едно от нещата, които още не сме направили правилно“. Надеждата е, че човек със статута и авторитета на Алонсо може да помогне за решаването на това, като засили амбицията на клуба и подобри комуникацията както с играчите, така и с привържениците.

На терена той ще има задачата да подобри отбора психически, физически и тактически. Поставяни са въпроси за манталитета на състава, включително обвинения, че футболистите са „спрели да се раздават“ през този сезон, най-лош дисциплинарен баланс в дивизията и слаб рекорд в ключови мачове. Това включва серия от 14 мача без победа срещу Манчестър Сити и седем поредни загуби във финали за вътрешни купи.

Физически Челси е бил надбягван от съперниците си, като е покрил по-малка дистанция от всеки друг отбор в Премиър лийг този сезон — с едно-единствено изключение при равенството 1:1 срещу Ливърпул на „Анфийлд“ миналия уикенд. В защита проблемите при Мареска по-рано през кампанията се превърнаха в по-широки трудности и в двете фази на играта при Росиниър, чиято серия от шест загуби без отбелязан гол в крайна сметка доведе до уволнението му.

3 - Chelsea have lost back-to-back Premier League games by 3+ goals for the first time since February 2018 under Antonio Conte (0-3 vs Bournemouth, 1-4 vs Watford). Stumble. pic.twitter.com/vaoqehAFYX — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2026

Мачът срещу отбора на Пеп Гуардиола беше оспорван, но временният мениджър Калъм Макфарлейн остана да съжалява, че „футболът може да бъде жесток“, вярвайки, че неговият отбор е заслужавал поне една дузпа.

„Това е наистина талантлива група — има много качество", каза Макфарлейн. "Борбеността и сърцето бяха поставяни под въпрос понякога, но в последните две представяния не мисля, че може да се съмнявате в това.“

Качество има, но остава още много работа. Челси има разгневена фенска база и премина от Мареска към Росиниър, после към Макфарлейн и сега към Алонсо в рамките на пет месеца. Собствеността на клуба е под наблюдение, а Алонсо има много работа — ще бъде трудна задача да събере всичко в едно цяло.

Коментар на Низаар Кинсела за bbc.com

Снимки: Imago