Челси с най-лошата си серия от 35 години

Ливърпул откри резултата в сблъсъка с Челси по време на мача между двата тима от 36-ия кръг на Премиър лийг. Първото попадение в двубоя падна още в 6-ата минута и бе дело на Райън Гравенберх и ознаменува една много негативна серия за лондончани. “Сините” регистрираха попадение в своята врата в 14-а поредна среща, което е тяхната най-дълга подобна негативна серия от 1991-а. Това е пореден труден сезон за Челси в последните години, особено на фона на солидните инвестиции в състава от страна на собствениците. На “Стамфорд Бридж” смениха двама постоянни мениджъри от началото на кампанията, а в момента наставникът на тима до 19 години Калъм Макфарлън ще довърши сезона. В момента те заемат деветата позиция, а надеждите за място в зона Шампионска лига стават все по-илюзорни.

🥅 Chelsea have now conceded in every one of their last 14 Premier League games.



It’s their longest run without a league clean sheet since 1991.



Their worst run for 𝟯𝟱 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦. pic.twitter.com/kwHVoSOYID — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 9, 2026

Снимки: Imago