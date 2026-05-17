В Турция: Трабзонспор иска Макун

Турските медии за пореден път обявиха, че футболист на Левски е близо до местен гранд. Този път авторитетният вестник „Сабах“ обяви, че Трабзонспор, който е на трето място в класирането и със сигурност ще играе в Европа, е започнал преговори със „сините“ за защитника Кристиан Макун.

За интереса на турския тим към венецуелския национал се говори от месеци, но според информация на „Мач Телеграф“ към днешна дата няма нито една реална оферта за футболиста в офиса на “сините”.

Припомняме, че турските медии пишат усилено, че и Майкон може да потегли към местната лига, където интерес към него проявява Бешикташ. По вероятно е обаче бразилецът да тръгне към Испания, където го иска Бетис.