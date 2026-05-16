Боримиров: Много съм доволен, не си спомням ЦСКА да има удар във вратата

Изпълнителният директор на Левски Данел Боримиров обяви, че е доволен от победата и представянето на "сините" в дербито срещу ЦСКА.

"Много съм доволен от начина, по който изиграхме мача, и от резултата. Не си спомням ЦСКА да имаше удар във вратата. Можеше да победим и с по-голям резултат, но и на това съм доволен.

Още не е отворен трансферния прозорец, а вие ме питате за трансфери. Когато има нещо, ще го обявим", каза Боримиров, обещавайки, че "сините" ще играят с мотивация и в последния двубой, който е срещу ЦСКА 1948.

"Играем с мотивация във всеки мач. Кажете ми дали има един мач, в който не сме играли с мотивация?", завърши Боримиров.