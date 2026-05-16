  Веласкес: Играем в шампионата по начин, по който искаме и другите да постъпват с нас

Веласкес: Играем в шампионата по начин, по който искаме и другите да постъпват с нас

  • 16 май 2026 | 18:30
Наставникът на Левски Хулио Веласкес поздрави футболистите си и заяви, че е горд да бъде техен треньор. Днес „сините“ победиха ЦСКА с 2:0.

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа
„Днес се потвърдиха моите думи. Футболистите показаха невероятното си отношение и старание. Имаше я за пореден път синергията между отбор и публика. Днес Карлос Охене не игра халф. Който излиза на терена, се старае да покаже най-доброто от себе си. В тренировките момчетата се справят много добре. Днес ми хареса много Карлос. Когато имахме нужда от спокойствие, той беше там. Момчетата са невероятни и съм много горд да съм техен треньор. Играем в шампионата по начин, по който искаме и другите да постъпват с нас. Трябва да уважаваш първенството и противниците. За мен уважението се показва именно в това – да се опитваш да спечелиш всеки мач. Отборът показва невероятно поведение. Малко ме вълнуват индивидуалните цели. Това, което ме интересува, е колективната цел. Сега почиваме, защото играчите го заслужават. След това отиваме да изиграем добър мач“.

19 Левски 2:0 ЦСКА I
