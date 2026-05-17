Рилци и Аксаково завършиха наравно

1:1 приключиха в Добрич, местния Рилци и едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига. Добро начало за гостите. Димитър Симеонов им даде преднина с попадението си, четвърт час след първия съдийски сигнал. Битката се водеше навсякъде по терена. Заключителните 20 минути се оказаха кошмарни за Аксаково. Първо Калоян Цветков получи втори жълт и червен картон. После двама напуснаха с контузии. Изминаваше 93-ата минута, когато Младен Димитров реализира изравнителния гол.