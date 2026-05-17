Дубълът на Фратрия надви Ботев (Нови пазар)

В Суворово, Фратрия II (Варна) надви с 3:2 гостуващия му Ботев (Нови пазар). Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига. Силно първо полувреме за гостите. Баръш Николаев им даде преднина с гол в 15-ата минута. Много скоро обаче Максим Маринов възстанови равенството. Последваха пропуски пред вратата на варненския тим от голмайстора Николаев, Николай Енчев и Константин Йорданов. Каръкът за Ботев продължи и след почивката. Вратарят му Борислав Николов си вкара нелеп автогол в 66-ата минута. След четвърт час топката навести за трети път мрежата му. Енчев реализира второто попадение за гостите в даденото от съдията продължение накрая.