Левски 2007 победи Павликени

В Сухиндол, едноименния тим на град Левски спечели като гост с 2:1 срещу отбора на Павликени. Срещата е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига. Левскарите дръпнаха в резултата още до средата на първото полувреме. Ивайло Иванов беше точен от дузпа в 7-ата минута. Той удвои в 23-ата минута. Секунди преди почивката изпълни втора дузпа, но този път насочи топката над вратата. Футболистите на Павликени имаха две възможности преди втората част. В нея създадоха и още. Едва в последните секунди на двубоя капитана Георги Христов реализира с глава почетното попадение.