Димитров: Ние всеки мач излизаме за победа

Бранителят на Левски Кристиан Димитров говори след победата на своя тим над ЦСКА. “Сините” победиха с 2:0 своя опонент.

“Ние всеки мач излизаме за победа, независимо дали срещу ЦСКА, или който и да е отбор. Излизаме отговорно и дисциплинирано и не подценяваме нито един отбор. Нека първо да свърши шампионатът, да направим една добра подготовка, да се подготвим добре първо за първенството и после ще мислим за Европа. Още не е говорено за почивка и програма.

Нека първо се насладим на днешната победа, има доста врем до следващия мач. Ще се подготвим както за всеки един мач”, заяви Костадинов.