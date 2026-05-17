Радост за Олимпик (Варна)

Олимпик (Варна) се наложи с 4:2 над гостуващия му Доростол (Силистра). Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига. Обещаващо начало на двубоя. Владислав Георгиев бързо даде преднина на домакините. Скоро обаче Дарин Димитров заличи пасива. В средата на полувремето, Никола Стоянов вкара втори гол за варненци. След четвърт час Александър Гроздев покачи на 3:1. В началото на втората част интригата отново се заплете, след автогол на Иван Марков. Гроздев обаче постави точка на спора с попадение, десетина минути преди края.