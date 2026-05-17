Партизан с втора поредна победа

Партизан (Червен бряг) спечели с 3:1 гостуването си на Ювентус (Малчика). Срещата е от 21-ия кръг на Северозападна Трета лига. Селекцията на Николай Боянов доминираше, можеше да бие с повече. Футболистите му премахнаха интригата още през първото полувреме. Кристиян Григоров вкара с глава след центриране от корнер в 10-а и 30-ата минута. В 39-ата пък Христо Димов направи резултата категоричен. Наред с пропуските, веднъж и гредата помогна на вратаря на Ювентус. Минута преди края Диян Ничев реализира почетното попадение за домакините.