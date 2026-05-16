Переа: Ние винаги излизаме за победа! Нямам думи за подкрепата на феновете

Нападателят на Левски Хуан Переа говори след победата на тима с 2:0 над ЦСКА в дербито от кръга в efbet Лига.

"В контрола на топката имахме преимущество и голямото желание, което показахме. Всеки един от нас показва старание и огромно желание. Ние винаги излизаме за победа. Винаги искаме само да побеждаваме. Трябва да работиш здраво и да си подготвен за тези мачове, за да отговориш на доверието, което ти гласува треньорът.



Нямам думи за подкрепата на феновете. Винаги им благодаря след всеки мач", заяви Переа.