Голяма изненада: Модрич може да играе още утре

Халфът на Милан Лука Модрич днес се е включил в отборната тренировка и ще бъде повикан още за утрешното гостуване на Дженоа от предпоследния 37-и кръг на Серия "А", съобщава “Скай Спорт”. Оттам уточняват, че капитанът на Хърватия няма да бъде титуляр, но би могъл да се включи в игра от пейката, използвайки предпазна маска.

Възможното предсрочно завръщане на Модрич е голяма изненада предвид думите на наставника Масимилиано Алегри, който само преди седмица умери, че 40-годишният ветеран ще пропусне не само гостуването на “грифоните”, но и домакинството на Каляри от последния кръг на италианското първенство. Както е известно, в края на април полузащитникът претърпя операция заради фрактура на лявата си скула при нулевото реми с Ювентус. Очакваше се той да се завърне чак за мачовете на Хърватия на Мондиал 2026, но явно самият той е готов да съкрати отсъствието си в името на това да помогне за гарантирането на участие на Милан в Шампионска лига през следващия сезон.

Модрич е сред ключовите играчи на Алегри, като преди контузията си той беше титуляр в 32 от 34 шампионатни мача. През настоящата кампания опитният играч има два гола и три асистенции.

Снимки: Gettyimages