Авантюрата на Игли Таре в Милан ще приключи след само един сезон

Спортният директор на Милан Игли Таре ще се раздели с клуба след края на този сезон, съобщават Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Бившият ръководител на Лацио пристигна в миланския гранд едва през миналото лято, но така и не успя да постигне единомислие с другите ръководители в лицето на Джорджо Фурлани, Жофре Монкада и Златан Ибрахимович, за които също е възможно да си тръгнат от “Джузепе Меаца” през това лято. Информацията за предстоящото напускане на Таре идва на фона на слуховете за раздяла и с наставника на тима Масимилиано Алегри.

Фаворит за наследник на спортния директор е Тони Д’Амико, който заема същата позиция в Аталанта. От Милан са му предложили договор до лятото на 2028-а с опцията за още една година. “Росонерите” водят в надпреварата за неговия подпис, който е желан и от Рома, където треньор е приближеният до 46-годишния ръководител Джан Пиеро Гасперини. От друга страна, най-вероятно настоящият шеф на бергамаските ще бъде заменен в клуба от Кристиано Джунтоли, който има опит в Наполи и Ювентус.

Снимки: Gettyimages