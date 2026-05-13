Добра новина за Алегри насред новите кадрови проблеми за Милан

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич днес е подновил отборни тренировки и се очаква да бъде титуляр в атака заедно с Кристофър Нкунку в предстоящото гостуване на Дженоа, съобщават италианските медии.
Американският национал беше спряган да стартира от първата минута при загубата с 2:3 от Аталанта, но в последното занимание преди мача получи болки и беше оставен извън състава като предпазна мярка. Този път Масимилиано Алегри ще може да разчита на него, но не и на трима други играчи. Става въпрос за халф-бековете Алексис Салемакерс и Первис Еступинян, както и за нападателя Рафаел Леао, като всички те ще бъдат наказани за двубоя срещу “грифоните” заради натрупани жълти картони, след като бяха санкционирани в мача с бергамаските. От друга страна, изтърпелият наказанието си за въпросната среща Фикайо Томори ще се завърне в защита, докато левият халф-бек Давиде Бартезаги е преодолял физическия си проблем от двубоя срещу Аталанта.
