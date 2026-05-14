Алегри гледа към изхода от Милан след караница с Ибрахимович?

  • 14 май 2026 | 16:32
Наставникът на Милан Масимилиано Алегри има намерение да напусне клуба след края на сезона, твърди “Кориере дела сера”. Според изданието голяма заслуга за това решение има Златан Ибрахимович, който е главен съветник на клубния собственик.

В момента има тотален разрив във взаимоотношенията между двамата заради караница след загубата на Милан с 0:1 от Наполи в началото на април. Смята се, че първоначалният повод за този спор бил несъгласие относно избора на трети вратар за следващия сезон. Впоследствие Ибрахимович няколко седмици не се появил на “Миланело”, като се завърнал едва наскоро. Друга причина за негодуванието на Алегри била близостта на шведа с бившия му съотборник Антонио Касано, който е сред най-големите критици на настоящия състав на “росонерите”. Освен това Златан решил да се меси в тактиката на треньора, давайки указания на играчи като Рафаел Леао и Юсуф Фофана. Припомнят се и търканията между наставника и бившия нападател по време на първия период на Алегри на “Джузепе Меаца”.

Междувременно, Николо Скира пише, че именно Алегри е фаворитът на Джовани Малаго за нов селекционер на Италия, ако спечели президентските избори на местната футболна федерация. За технически директор пък бившият президент на Италианския олимпийски комитет би назначил Клаудио Раниери. От друга страна, президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис ще се опита да задържи Антонио Конте, който е другият основен кандидат за наследник на Дженаро Гатузо начело на “Скуадра адзура”.

Снимки: Gettyimages

