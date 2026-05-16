Гасперини: Щяхме да играем по всяко време, но това не беше пример за чудесно планиране

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира цялата сага с провеждането на градското дерби срещу Лацио, което в крайна сметка ще се изиграе утре с начален час 13:00 българско време, редом с още четири мача, свързани с надпреварата за топ 4 в Серия "А".

“Ясно е, че сме толкова мотивирани в тази надпревара за четвъртото място, така че щяхме да играем по всяко време. Това обаче не беше пример за чудесно планиране. Жалко за феновете, особено за гостуващите такива. Също така това създаде неудобство за отборите, които трябваше да пътуват. Прекрасно е, че пет мача ще се играят по едно и също време, но да играем в неделя по обяд не е идеално. Заканите на Маурицио Сари, че Лацио няма да се появи за мача? Сигурен съм, че е имал своите причини за това изказване, но красотата на футбола е в пълния стадион и в изиграването на самия мач. Нека да оставим настрана негативното напрежение и да се наслаждаваме малко повече.

Лацио си остават добър отбор, като в момента единственият им стимул е да не позволят на Рома да достигнат максималния си потенциал. Нашата мотивация е по-голяма, но това не прави мача по-малко труден. Дербито винаги е специален мач. Очаквам един истински сблъсък. Ясно е, че Лацио няма да бъдат в отлично настроение след двете загуби от Интер, но ще направят всичко възможно да развалят нашето парти. Договора на Пауло Дибала? Важното е, че и двете страни имат желание да го подновят, което ми се струва много позитивно. Щом и двете страни го искат, може да се намери решение.

Ръководството е в сърцето на проекта на Рома, а аз се грижа за спортно-техническия аспект. Моите отговорности са ограничени до това. Просто трябва да изградя конкурентоспособен състав, за да постигнем възможно най-голямата ни цел. Това е моята роля. Фактът, че собствениците сега са в Рим, е от фундаментално значение, защото така всичко работи по-добре и има повече възможности за директна връзка. Надявам се, че Раян Фридкин ще успее да опознае състава по-добре отвъд преговорите с агентите. Макар и някои от играчите да са с неясно бъдеще, всички дават своя максимум за клуба”, заяви Гасперини на своята пресконференция.

Снимки: Gettyimages