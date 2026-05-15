Бъдещето на Дибала остава неясно

Пауло Дибала и неговият агент Карлос Новел са имали среща с ръководството на Рома, за да обсъдят подновяването на договора му, който изтича на 30 юни. Междувременно аржентинският гранд Бока Хуниорс се надява да привлече нападателя като следваща дестинация в кариерата му.

След мач от Серия "А" миналата седмица 32-годишният футболист коментира, че очаква това да са последните му двубои с фланелката на „джалоросите“, тъй като преговорите за нов контракт са стигнали до задънена улица.

Въпреки многобройните контузии, Дибала все пак допринесе с 3 гола и 5 асистенции в 25 официални мача през този сезон и се завърна навреме за финалния щурм към местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

🚨Paulo Dybala define su futuro



📌La 💎 firmó contrato con la agencia KMB Sports



📍La misma tiene lazos, estrechos con #Boca: Romero, Rojo, Herrera, Ascacibar, Belmonte, entre otros



📸 Junto a Kristian Bereit, su titular y Carlos Novel



📲 https://t.co/SUldsT5HRX pic.twitter.com/ifkjqC2AQz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 14, 2026

Бившата звезда на Палермо и Ювентус пристигна във Вечния град като свободен агент през 2022 г., а настоящият му договор е валиден до 30 юни.

Смята се, че треньорът Джан Пиеро Гасперини настоява клубът да предложи нов договор на Дибала, като влиянието му в клуба нараства след уволнението на Клаудио Раниери и предстоящото напускане на Фредерик Масара.

Други играчи, чиито договори изтичат това лято, са Лоренцо Пелегрини, Стефан Ел Шаарауи и Зеки Челик.

Следвай ни:

Снимки: Imago