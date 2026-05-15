Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Бъдещето на Дибала остава неясно

Бъдещето на Дибала остава неясно

  • 15 май 2026 | 02:50
  • 86
  • 0
Бъдещето на Дибала остава неясно

Пауло Дибала и неговият агент Карлос Новел са имали среща с ръководството на Рома, за да обсъдят подновяването на договора му, който изтича на 30 юни. Междувременно аржентинският гранд Бока Хуниорс се надява да привлече нападателя като следваща дестинация в кариерата му.

След мач от Серия "А" миналата седмица 32-годишният футболист коментира, че очаква това да са последните му двубои с фланелката на „джалоросите“, тъй като преговорите за нов контракт са стигнали до задънена улица.

Въпреки многобройните контузии, Дибала все пак допринесе с 3 гола и 5 асистенции в 25 официални мача през този сезон и се завърна навреме за финалния щурм към местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Бившата звезда на Палермо и Ювентус пристигна във Вечния град като свободен агент през 2022 г., а настоящият му договор е валиден до 30 юни.

Смята се, че треньорът Джан Пиеро Гасперини настоява клубът да предложи нов договор на Дибала, като влиянието му в клуба нараства след уволнението на Клаудио Раниери и предстоящото напускане на Фредерик Масара.

Други играчи, чиито договори изтичат това лято, са Лоренцо Пелегрини, Стефан Ел Шаарауи и Зеки Челик.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

Стюарди свалиха плакати срещу Флорентино Перес, той се скара с гневни фенове

  • 15 май 2026 | 01:09
  • 364
  • 0
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 9130
  • 172
Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

  • 15 май 2026 | 00:14
  • 588
  • 0
Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

Младата звезда на Лил избра Мароко пред Франция

  • 14 май 2026 | 23:37
  • 887
  • 0
УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

  • 14 май 2026 | 23:26
  • 862
  • 1
Неостаряващият Стуани задържа Жирона над чертата

Неостаряващият Стуани задържа Жирона над чертата

  • 14 май 2026 | 23:01
  • 922
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 3849
  • 23
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 9130
  • 172
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 10510
  • 6
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 24885
  • 106
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 24433
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 26975
  • 48